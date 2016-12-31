Kova – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

İletişimi bol ve hareketli bir yeni yıla giriyorsunuz. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal gruplarınızla bağlantıda olarak, sohbet ederek, entelektüel, kültürel ve zihinsel ilgi alanlarınıza yönelik bir yılbaşı geçirebilirsiniz.

Bireysel ve özgür hissetmek isteyebileceğiniz bir gün olmasına karşın topluluklar arasında bireysel zenginliğinizi ortaya koyabileceğiniz bir aşamadasınız. Yeni yılda hayatınızın krizlerini fırsata çevirebilirsiniz. Bilhassa yeni yılda özgür ve sıra dışı fikirleriniz sizi hedeflediğiniz yere çıkarabilir. Mutlu yıllar dileriz.