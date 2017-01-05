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Kova – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
Kadınlara özel spor programı
5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

İşinizi geliştirmek adına yeni müşteri ağları oluşturabilir, çarpıcı tanıtım materyalleri bastırabilirsiniz. Yeni organizasyonlara katılmak için ideal bir zamandasınız.

Akıl ve zihin olarak çok aktif ve canlı bir durumdasınız. Eğitim hayatındaysanız teknik konulara eğiliminiz artabilecektir. Kısa doğa yürüyüşlerinizle bu yoğun enerjiyi akıtmanız mümkündür. Toplumsal bir etkinlikte boy göstermeniz gerekebilir ve bunun sorumluluğu ile yüzleşebilirsiniz. Ayrıca yakın bir arkadaşınızla ilgili önemli bir sorumluluk üstlenebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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