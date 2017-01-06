Kova – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Aile ve akrabalara karşı daha merhametli, daha güvenli ve daha sevgi dolu olabilirsiniz. Bugün özellikle emlak konularına, iç dekorasyon konularına eğilebileceksiniz.

Doğa içerisinde bedeninizi topraklayabileceğiniz ortamlar yaratmanız gerekmektedir. Köklerinize ve değerlerinize odaklanabilirsiniz. Arkadaş çevresi ve toplum kuruluşları ile ilgili konulara karşı donanımlısınız. Duygusal olarak her türlü olasılığa karşı kendinizi planlamış gözüküyorsunuz. Üstelik hukuki, eğitsel ve fikirsel fırsatlar da planlarınızı destekler durumdadır.