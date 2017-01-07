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Kova – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 7, 2017
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7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ailenizle ilgili bakış açınız daha merhametli, daha uzlaşmacı ve daha sevgi dolu olabilir. Bugün özellikle gayrimenkul yatırımı, ev dekorasyonu gibi konulara eğilebileceksiniz.

Doğa içerisinde bedeninizi topraklayabileceğiniz ortamlar yaratmanız gerekmektedir. Köklerinize ve değerlerinize odaklanabilirsiniz. Güneş/Plüton arasındaki kavuşum etkisiyle bilhassa bilinçaltı alanda takıntı yapabileceğiniz bir konu üzerinde eyleme geçmek ve sonuna kadar gitmek isteyebilirsiniz. Sürprizli ve adrenalin yükseltici koşullara yaklaşabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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