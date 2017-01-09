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Kova – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
Kadınlara özel spor programı
9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Sabah saatlerinde özellikle arkadaşlarınız veya eşinizle aranızda gerilim yaşamanız olasıdır. Özelikle çocuklarınızla meşgul olmanız ve onlarla hoş vakit geçirmeniz için uygun bir gündesiniz.

Yazı yazma hobinizi geliştirebilir, bundan keyif alabilirsiniz. Hukuki veya zihinsel bir fırsattan istifade edebilir ve önemli bir mücadele sürecine başlayabilirsiniz. Bu süreçte doğru iletişim ve özel hayatınızda geliştirdiğiniz kabiliyetlerinizden faydalanıyor olmanız gerekebilir. Sizden daha tecrübeli bir dostunuzun desteğini almanız mümkündür.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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