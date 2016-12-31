Kova – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Para evinize giriş yapacak olan Venüs, kazançlarınızı arttırmanızı sağlayacak koşullarla karşılaşmanızda yardımcı olacak.

Finansal anlamda daha bereketli bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Kazançlarınız artmaya başlıyor. Kendinize çevrenizde sevdiğiniz kimselere karşı pahalı hediyeler alabilirsiniz. Para harcama konusunda biraz daha savurgan olabilirsiniz. Eşiniz sayesinde veya ortaklıklarınız sayesinde maddi kazanç elde edebileceğiniz koşullarda oluşabilir. Güneş/Plüton kontağı ile kariyer ve yaptığınız iş anlamında yeni sağlam girişimlerde bulunabilir, size güven verecek gelişmeler söz konusu olabilir. Keza bu etkileşim size prestijli bir işte getirebilir.