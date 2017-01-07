Kova – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Kova burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Daha inatçı ve gergin bir tutum sergileyebilirsiniz. Sağlığınıza ve kişisel bakımınıza önem vermeniz gereken bu günlerde, yeme içme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz konusunda uyarıcı nitelikte. Çok fazla çalışmanız gerektiren koşullar olabilir.

Finansal anlamda ise beklenmedik sürpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Dolunay haftasında Büyük Kare dediğimiz açı kalıbı etkin olacak. Eğitim, yayıncılık, yurt dışı ile ilgili konular, hukukla ilgili konularda can sıkıcı gelişmeler söz konusu olabilir. Bu konularda karşılaşabileceğiniz herhangi bir durumu çok da fazla abartmamaya özen göstermenizde yarar var. Bu hafta iletişim kazalarına karşı da dikkatli olun! Sağlığınıza gereken özeni gösterin. Özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize dikkat edin. Bu hafta özellikle psikolojik olarak gergin olabilir, ruhsal anlamda kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Uyku düzeninizde de sıkıntılar söz konusu olabilir. Kronik rahatsızlıklarınız yeniden nüksedebilir. Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile terfi, işinizde destek ve yaratıcı tarafınızı ortaya koymanızı sağlayacak koşullar söz konusu olabilir. Aslında bu etkileşim sizin daha çok paranızı, kazancınızı etkileyeceğe benziyor. Gelir artışı gibi minik sürprizler olabilir.