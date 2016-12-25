Kova burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Kova burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Kova’lar bu yılda burcunuzun yönetici gezegeni Satürn Yay burcundaki geçişine devam ediyor. Arkadaşlıklar, grup çalışmaları, topluluklarla etkinlikler, sosyal birliktelikler ve gelecek planları alanında size görev ve sorumluluklar yüklüyor. Bu yıl da arkadaşlıklarınızı daha olgun ve tecrübenizi ortaya koyacak biçimde sağlamlaştırabilirsiniz. Arkadaşlıklarınızı, sosyal hayatınızı, gruplarla faaliyetlerinizi ve geleceğe taşıyacağınız projeleri daha sağlam adımlarla yeniden yapılandırabilirsiniz. Yeni fikirler, farklı kültürlerle haşır neşir olmak, bir amaç ve hedef doğrultusunda başarıya ulaşmak için çaba gösterebilirsiniz. Bu süreçte belki artık bazı arkadaşlarınız size bir anlam ifade etmeyecek ve hayatınızda çıkaracaksınız.

Bunun yanı sıra bazı ilişkilerinizi daha farklı bir eğilimle ve ciddiyetle kariyerinize yardım etmesi bakımından değerli gördüğünüz bir biçimde yeniden şekillendirebileceksiniz. Sosyal tutumunuz arkadaşlarla ilişkileriniz sizin için bir deneyim ve yeniden keşfetme alanı olacaktır. Satürn'ün 6 Nisan – 25 Ağustos tarihlerinde geri gidecek olması nedeniyle bu süreçte arkadaşlarla, gruplarla, projelerle ilgili konularda gecikmeler, engeller ve zorluklarla karşılaşmak olası olacak. Gelecekle ilgili yeni projeler başlatmaktansa eldekilerin üzerine daha ciddiyetle ve sorumlulukla eğilip vakit, nakit, emek açısından gerçekçi davranmayı denemelisiniz.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 11 Ekim'e kadar Terazi burcunda kalacak ve sizin akademik çalışmalar, yüksek öğrenim, uzun yolculuklar, basın, yayın, medya, hukuki ve resmi işler, hayat vizyonu alanınızda kalacak. Size hayattan daha fazla zevk almak için şans getirecek. İlgi alanlarınızı geliştirebilir, uzun yolculuklara çıkabilir, yabancılarla bağlarınızı, dilinizi, kültürünüzü, geliştirebilirsiniz. Adalet aradığınız konularda başarılı olabilirsiniz. Yeni yerler görüp, insanlarla tanışıp, ülkeler keşfedebilirsiniz. Basın, medya, tanıtım, reklam ve kampanyalar yapabilir, tanınmışlığınızı artırabilirsiniz. Yaşam felsefenizi değiştirmek, inanç dünyanıza önem vermek, yaşam amacınızı ve hedeflerinizi gerçekleştirmek için şansınız olacak. Jüpiter 11 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçecek. İş ve kariyer alanınıza yerleşerek bir sene burada kalacak. Kariyer alanında başarı yakalamak, iş değiştirmek, işinizde yükselmek, tanınmak, prestij ve statü kazanmak için size şans getirmeye devam edecek.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin evlilik, ortaklık ve sosyal bağlar alanınızda yer alacak. Bu dönemde evlilik ve eşle ilişkiler, ciddi beraberlikler ve ortaklık konuları duygusal anlamda sizi yorabilir ve stresli geçebilir. Daha fazla ilgi görmek, sevgiyi ifade etmek, hayattan keyif almak ve eğlenme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Bu dönemde partnerinizden beklentilerinizi ve ilişkinizin niteliğini düşündüğünüz bir süreç olacaktır. Bazı Kova’lar bu dönemde ilişkilerinde ani bitişler veya başlangıçlar yaşayabilirler.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda sizin para kaynakları, birikimler ve kazançlar alanınızda olacak. Maddi konularda dengeye oturmak için çaba harcayabilirsiniz. Bakmak ve kollamak zorunda olduğunuz kişilere daha fazla destek olmanız gerekebilir. Diğer yandan birikimlerinizi değerlendirmek, kazançlarınızı doğru kullanmak adına yeni kararlar alabilirsiniz. Kendinize duyduğunuz öz değeri ve verdiğiniz önemi sınayacak hayat koşulları ortaya çıkabilir. Kendiniz için de bir şeyler yapmak isteyeceksiniz. Aile ve eşle ilgili konularda bütçe, kazanç ve birikimleri kullanmak değerlendirmek ve daha akıllıca harcamak önemli olacak. Bu dönemde kendiniz için bir yatırım yapmak isteyerek adım atmak isteyebilirsiniz.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Öz burcunuzda gerçekleşecek bu tutulma diğer burçlara göre sizi daha fazla etkileyecek değişimleri hayatınıza getirecektir. İlişkilerinizi nasıl ele aldığınızı, hayata bakış açınızı ve gelecek hedeflerinizi belirleme konusunda kararlar alabilirsiniz. Bazı bekar Kova’lar evlenme kararı alabilir, hayatlarındaki özel kişiyle daha ciddi bir gelecek planı yapmaya başlayabilir. Evlilik ve ortaklık konularında yaşadığınız ikilemler varsa bu dönemde yaşadığınız çelişkileri su yüzen çıkaracak duygusal stresler yaşayabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla romantizm ve aşk yaşamak için istekli olacaksınız. Yaratıcılığınızı kullanmak, yönetsel yeteneklerinizi geliştirmek, beğenilmek ve daha fazla dikkat çekici olmak için görünümünüzü değiştirmek konularında kararlar alabilirsiniz. Sağlığınıza özen göstermek, bakımlı olmak ve kendinizi geliştirmek için bir takım değişimler yapmak isteyebilirsiniz.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda bir Güneş Tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma evlilik, ciddi beraberlik ve ortaklık alanınızda yer alacak. İlişkilerinizi nasıl kurduğunuz önem kazanıyor. İlkeleriniz ve idealleriniz doğrultusunda ilişkide özgürlükleri ve sınırları belirlemek gerekiyor. Kalp ve mantık arasında kalacağınız duygular hissedebilirsiniz. Rasyonel davranmakla kalbinizin sesini dinlemek arasında ikilem yaşayabilirsiniz. Evlilik ve ilişki başlatmak, bitirmek veya ilişkiyi tekrar gözden geçirmek için duygularınızı gözden geçireceğiniz bir dönem olacaktır.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Aşk, evlilik, ortaklık, ilişkiler ve para gezegeni Venüs bu yıl Koç burcunda 5 Mart – 16 Nisan tarihlerinde sizin iletişim, haberleşme, kısa yolculuklar, zihinsel faaliyetler ve ulaşım evinizde yer alacak. Araba, araç gereç, cep telefonu, bilgisayar gibi cihazların alım satım işlerini Retro bitimine bırakmakta fayda var. Kardeşler, yakın çevre ve komşularla ilgili ilişkiler stresli geçebilir. İlişkiler zarar görmesin diye öfkeli, aceleci ve sabırsız davranmaktan kaçının. Yaratıcılık isteyen edebi yazın, yayın, medya ve sanatla ilintili işleriniz varsa bu dönemi atlattıktan sonra sonuçlandırmayı düşünün. Venüs 5 Temmuz – 1 Ağustos ve 26 Ağustos – 19 Eylül tarihleri arasında sizin aşk ve evlilik alanınızda yer alacağı için bu tarihler arasında sevgi ve romantizm hissetmek, çekici ve ilişkilerde daha sosyal olmanız mümkün. Venüs 3 Ocak – 3 Şubat ve 19 Eylül – 14 Ekim arası para alanında seyahat edecek. Bu dönemde mali konulara odaklı olabilirsiniz. Para birikimi ve kazançları dengeye oturtma imkanı olacaktır.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar kendinizi daha yorgun, enerjisiz ve içe dönük hissedebilirsiniz. Bu dönemi daha sakin, dingin, ruhunuza ve bedeninize iyi gelecek şifa veya terapi yöntemleri deneyerek geçirebilirsiniz. İş ve çalışma ortamında veya günlük hayattaki sorumlulukları dengeye oturtmak zor gelebilir.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Bu Retro ev ve aile alanınızda yer alacak. Bu dönemde evdeki tesisat, elektrikli ve elektronik aletlerde, bilgisayar ve telefonlarda sıkıntı olabilir. Ev tamiratı veya dekorasyon yapmayı planlıyorsanız bu tarihten önce bitirmeye veya başlamaya özen gösterin. Ev içinde iletişim, kalabalık ortamlar ve gelen giden çok olacaktır. Aile üyeleri ile yanlış anlaşılmalar olmaması için kendinizi net ve somut bir biçimde ifade etmeye çalışın.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda Retro yapacak. Bu dönemde beklenen paralarda veya ödemelerde gecikmeler olabilir. Kredi almak veya ödenmesi gereken kredi kartları, vergi, sigorta, faturalar gibi ödemeleri yaparken veya ATM vb. kullanırken dikkatli olmalı, borçlarla ilgili konuları Retro bitimine bırakmak iyi olabilir. Paranıza ve değerli eşyalarınıza bu süreçte sahip çıkınız.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Sizin arkadaşlıklar, grup çalışmaları ve gelecek planları alanınızda yer alacak. Arkadaşlarla iletişim ve gruplarla kuracağınız iletişim aksayabilir. Yanlış anlama, fikir ayrılığı veya dikkatsizlik yüzünden, detaylara önem vermemekten kaynaklanan hatalar nedeniyle tartışmalar çıkabilir. Birlikte yapacağınız planlarda gecikmeler değişimler olabilir. Detaylara önem verin! Aşırı eleştirel olmaktan kaçının ve verdiğiniz sözleri yerine getirmeye bakın.