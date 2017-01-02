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Oğlak – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 2, 2017
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2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Ay’ın öğlen iki saatlik boşluk etkisinde olmasından dolayı bilhassa maddi konularda herhangi bir başlangıca girişmeden akışta kalmanız en hayırlısı olacaktır.

Kişisel kaynaklarınızın öğlene kadar toplum yararına ve diğerlerine yardım amacıyla kullanmanız, organize etmeniz ve paylaşmanız olası gözüküyor. Öğleden sonra ise sosyal ilişkilerinizi, mesleki haberleşmelerinizi, kardeşler ve komşularla olan tüm ilişkileri odak noktası haline getirecektir. Ancak Merkür'ün hala geri harekette olması ufak aksaklıkları getirecektir.

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