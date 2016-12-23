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Oğlak – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 23, 2016
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23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Gökyüzündeki Ay ve Mars arasındaki olumlu açı kalıbı, sizin sezgilerinize güvenip iç dinamiklerinizi ateşlemeniz gerektiğini işaret ediyor.

Toplumsal kriz yaratan konularla ilgili imkanlarınız dahilinde güçlü ve manevi bağlar kurarak sorunların üstesinden gelebileceğiniz bir organizasyona liderlik edebilirsiniz. Hayatınızdaki krizlerin üstesinden gelebileceğiniz bir bilgi birikimine sahip bulunuyorsunuz. Sezgileriniz ve sağduyunuz sayesinde bu alandaki noksanlıkların ve olumsuzlukların giderilmesi için gerekli ihtiyaçları tamamlayabileceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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