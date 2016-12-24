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Oğlak – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 24, 2016
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24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaşlarınızla birlikte yaratıcı zihinsel etkinliklerine katılmak, hoşça vakit geçirmek ve bir parça duygusal derinleşme yaşayarak günü atlatmanız mümkün olacaktır.

Ancak gün boyunca sizin de iç dünyanıza çekilip kendi hayat dinamiklerinizi irdelemeye çalışmanız olasıdır. Birçok gezegenin birbiriyle teması ve Ay/Mars olumlu açısı sizi de bir nebze dışa döndürecek ve sosyal ilişkilerindeki motivasyon enerjisine kafa yoruyor olacaksınız. Akşam saatlerinde ise bu sosyalliğin keyfini sürüyor olmalısınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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