Oğlak – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaş ortamlarınızla birlikte yaratıcı zihinsel etkinliklerine katılmak, hoşça vakit geçirmek ve fazla duygusal derinleşme yaşamadan günü atlatmanız yararınıza olacaktır.

Ancak gün boyunca sizin de iç dünyanıza çekilip kendi hayat dinamiklerinizi irdelemeye çalışmanız olasıdır. Ay’ın boşluk etkisi karşısında Venüs/Jüpiter üçgen açısı sizi bir nebze içinize döndürecektir. Kariyer alanınızdaki şansın maddi ve manevi bereketi size taşıdığını fark edip şükretmeyi öğreneceksiniz. Duygusal coşkularınız yanında düşük beden enerjisi yaşanacaktır.