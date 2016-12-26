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Oğlak – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 26, 2016
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26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Kendi zihninizde ve bilinçaltınızdaki farklı inanç yapıları ile yüzleşme yoluna gidebilir ve kendinizi affetme yeteneğini geliştirebilirsiniz. Kendinize samimi olma günündesiniz.

Bilinçaltı ve sezgisel konularda daha cesaretli olabileceğinizi keşfedebilirsiniz. Bugün zihninizde saklı tuttuğunuz korkular ve düşüncelerle yüzleşebilir ve rahatlama sağlayabilirsiniz. İletişimsel olarak gergin ve iş ağınızdaki insanlarla karşı yüksek tansiyonlu tartışmalara müsait bir davranış biçiminde bulunabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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