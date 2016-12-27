Oğlak – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Bilinçaltınızda sizi sınırlayan ve belki de korkutan bir takım konu ve fikirler mevcut olabilir. Aile bireylerinizden veya iç dünyanızda bu olumsuzluğu giderebilecek bir takım bilgi ve yöntemlere sahip olabileceksiniz.

Ancak dış dünyaya yansıttığınız katı ve baskıcı tutum nedeniyle bu aşamayı giderebilmeniz zor gözükebilir. İyisi mi siz bütün günü bilinçaltınızı fazla yormayacak konularla geçirmeye çalışın. Hem kendine güvenen hem de birlikte çalıştıklarına güven ve empati duyan yapınızla başarıya ulaşabilecek yolda ilerliyorsunuz.