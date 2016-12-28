Oğlak – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Yılın son Yeni Ay’ı sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bitmekte olan yıla ait hayatınızın genel muhasebesini yapmak ve yeni yıldan beklentilerinizi disiplinle karşılayabilmek için çok değerli fırsatlara sahip olacaksınız.

Ancak tüm gün Ay Yay burcunda boşlukta olacak. İçe kapanık, isteksiz ve cansız hissedebilirsiniz. Bütün angarya işlerinizi akşama kadar halledip, sizin için çok özel etkileri olacak Yeni Ay’ı karşılayabilirsiniz. Disiplin, kararlılık ve tutarlılık gerektiren tüm projelerinizi, hedef ve kararlarınızı belirlemek için Yeni Ay enerjisinden faydalanacaksınız.