Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Oğlak – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
Kadınlara özel spor programı
28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Yılın son Yeni Ay’ı sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Bitmekte olan yıla ait hayatınızın genel muhasebesini yapmak ve yeni yıldan beklentilerinizi disiplinle karşılayabilmek için çok değerli fırsatlara sahip olacaksınız.

Ancak tüm gün Ay Yay burcunda boşlukta olacak. İçe kapanık, isteksiz ve cansız hissedebilirsiniz. Bütün angarya işlerinizi akşama kadar halledip, sizin için çok özel etkileri olacak Yeni Ay’ı karşılayabilirsiniz. Disiplin, kararlılık ve tutarlılık gerektiren tüm projelerinizi, hedef ve kararlarınızı belirlemek için Yeni Ay enerjisinden faydalanacaksınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Hande Kazanova anlatıyor: Hangi burcu nasıl etkileriz?
Naz Bayatlı anlatıyor: 2017’nin en şanslı burcu hangisi?
Bir yanlışınız varsa çözmek için en ideal gün