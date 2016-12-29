Oğlak – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Bilhassa duygusal belirsizlikten kaçınmanız gereken bir gündesiniz. Mesleki olarak önünüze çıkan bir fırsatla ilgili ön göremediğiniz bazı detaylarda sezgilerinize ve tecrübelerinize güvenmeli, belki de sizden daha tecrübeli bir yakınınızdan destek almalısınız.

Mesleki bir dayanışma planlayabilirsiniz. Hangi ortam olursa olsun grup bilincine sahip durumdasınız. Bugün hedeflerinizde mantıklı ve tutumlu davranabilirsiniz. Finansal kaynaklarınızla ilgili yeni bir fırsat ortaya çıkabilir. Harcamalarınızda cimri davranışlar sergilenebilir.