Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Oğlak – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 3, 2017
Kadınlara özel spor programı
3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Yaratıcılık gerektiren sosyal medya, pazarlama, eğitim ve reklamcılık konularında başarı grafiğiniz yükselecektir. Deniz veya göl kıyılarına küçük geziler yapıp ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

Kardeşleriniz ve komşularınız ile aranızdaki ilişkileri daha sevgi dolu bir düzeye çıkarabilirsiniz. Yaratıcı ve ilham verici işlerde ilerleme sağlamanız mümkündür. Bağımsız bir bakış açısıyla mülk yatırımına girme arzunuzu karşılayabilecek olumlu etkilere sahip bulunuyorsunuz. İletişimdeki tavırlarınızın daha sevgi dolu olacağı bir süreçtesiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Ocak ayında bu günlere dikkat!
Yeni yıla romantizmin doruklarında başlıyoruz
Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya