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Oğlak – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 30, 2016
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30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi ve manevi potansiyellerinizin akılcı tasarımını yapabilirsiniz. Gelişmiş teknik ve interaktif finans sistemlerini kullanırken dikkatli olmanız gerekebilir.

İletişimlerinizde dikkatli fikir alışverişleri yapmalısınız. Maddi ve manevi değer katabileceğiniz konularda daha özgürlükçü ve geleneksellikten soyutlanmış bir zihin yapısıyla ilerlemeyi seçebilirsiniz. Özellikle iş ve hizmet alanınızda iletişimsel yanlış anlama ve aktarma durumları nedeniyle zor durumda kalabilirsiniz. Bilginin sizin için değerli olduğu bir sürece başlıyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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