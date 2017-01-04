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Oğlak – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 4, 2017
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4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Yaratıcılık gerektiren sosyal medya, pazarlama, eğitim ve reklamcılık konularında başarı grafiğiniz yükselecektir. Sulak yerlere küçük geziler yapıp ruhunuzu dinlendirebilirsiniz.

Kardeşleriniz ve komşularınız ile aranızdaki ilişkileri daha sevgi ve empati dolu bir düzeye çıkartabilirsiniz. Yaratıcı ve ilham verici işlerde ilerleme sağlamanız mümkündür. Gün boyu sürecek ay boşluğu sonrası sizin burcunuzda gerileyen Merkür'ün burç değiştirmesiyle birlikte akışta kalmalı ve elinizdeki işleri bitirmeniz daha doğru olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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