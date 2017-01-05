Oğlak – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Sonbaharın enikonu hissedilmeye başladığı ve iklim değişikliğine girildiği bugünlerde doğayla iç içe olabilir, evinizde temizlik veya tadilat yaptırabilirsiniz.

Günün teması yuva olacaktır. Ancak hem aile ilişkileri hem de yeni mülk yatırımlarına özlem duyma konusunda sabırsız ve agresif davranışlar içerisinde bulunabilirsiniz. Daha hesaplı ve sebatlı davranmanız gerekebilir. Ailenizle yaşıyorsanız tek başınıza eve çıkmak, özgür ve bağımsız yaşamayı isteyebilirsiniz. Kontrolünüz dışında gerçekleşen bir konuyla ilgili sorumluluk beklenebilir.