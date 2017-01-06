Oğlak – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Özel hayatınızla ilgili alanlarda, özellikle aşk ve çocuklarınızla ilgili konularda sizi duygusal tatmine taşıyabilecek ve keyfinizi arttıracak huzur verici etkinliklere katılabilirsiniz.

Yemek, içmek ve dünyevi zevklere yönelmek için özel fırsatlara sahipsiniz. Merkür/Neptün olumlu açı enerjisi kardeşlerinize, iş bağlantılarınıza ve komşularınıza güven telkin etme fırsatı verecektir. Duygular yanında güven ve sorumluluk bilincine de haiz bulunuyorsunuz. Bu durum da çevrenizdeki kişilerin size olan güven ve inançlarını sağlamlaştırıyor.