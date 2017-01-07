Oğlak – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Oğlak burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızın keyifli alanlarında, özellikle aşk ve çocuklarınızla ilgili konularda sizi duygusal tatmine taşıyabilecek ve keyfinize keyif katacak etkinliklere katılabilirsiniz.

Yemek, içmek ve dünyevi zevklere yönelmek için özel fırsatlara sahipsiniz. Güneş ve Plüton arasındaki kavuşum enerjisi size, sevdiklerinize ve hayatınızdaki özel kişiye güven telkin etme fırsatı verecektir. Duygular yanında güven ve sorumluluk bilincine de haiz bulunuyorsunuz. Bu durum da çevrenizdeki kişilerin size olan güven ve inançlarını sağlamlaştırıyor.