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Oğlak – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Oğlak – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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2 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Venüs sizleri keyifli mini bir seyahate çıkartabilir, kardeşleriniz ve yakın çevrenize karşı daha şefkatli yaklaşabilirsiniz.

Birbirinden keyifli seyahatleri de gündeme getirebilir. Bunun yanı sıra zorunlu olmayan, keyfi ama size iyi gelecek bir eğitime de başlayabilirsiniz. Sevgi alışveriş deneyimini kardeşler, kuzenler, eğitimcileriniz arasında çok daha yoğun yaşayabilirsiniz. Bu dönem okumaktan daha çok keyif alabilirsiniz. Şiir, roman, romantik konuların ele alındığı yazılar, filmler daha fazla ilginizi çekebilir. Eğer ki yalnızsanız eğitim aldığınız yerdeki biri ile bir seyahatte, aynı mahallede, kardeşiniz veya kuzeninizin çöpçatanlığı sayesinde tanışacağınız biri ile romantik bir durum oluşabilir.

Güneş/Plüton kontağı ile özellikle dostlarınızdan güven verici destekler alabilirsiniz. Dostlarınız, eşiniz veya partneriniz sayesinde de para kazanabilirsiniz. Neptün/Venüs etkileşimi ile de aşk anlamında hayal kırıklığı, duygularınızın karşılık görememesi gibi etkileri olabilir. Bu hafta aşkınıza, sevginize yeteri kadar karşılık göremeyebilir, sevildiğinizi yeterince hissedemeyebilirsiniz.

Burç Yorumları

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