Oğlak – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. İkili ilişkiler ve ortaklıklar mercek altında! Tartışmaları sorunları çözmeyeceği gibi daha büyük sorunları da beraberinde getirebilir. Gerginliklerden uzak durmanızda fayda var. Bu günlerde yakın çevrenizdeki kişilerden destek, sürpriz ve sizi sevindirici haberler alabilirsiniz.

Dolunay haftasında Büyük Kare dediğimiz açı kalıbı etkin olacak. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda değişimlere açık olmalısınız. Krizler söz konusu olabilir. Kontrolünüz dışında gelişen olaylar sizleri fazlası ile gerebilir. Üstlerle ilişkilerde olası problemleri gereksiz uzatmak yerine alttan alabilmeyi öğrenmenizde yarar var. Bu hafta iş hayatında krizler söz konusu olacak. Özellikle kadınlarla ilişkiler iş hayatında daha problemli bir hal alabilir. Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha da sosyalleşebilir, arkadaşlarınızla birlikte tiyatro, konser gibi aktivitelere gidebilirsiniz. Arkadaşlarınız sayesinde yeni tanışacağınız kimselerle flörtöz durumlarda oluşabilir. Arkadaşlarınızla seyahat planlayabilirsiniz. Yeni tanışabileceğiniz kimseler sanatla, yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşan kimseler olabilirler.