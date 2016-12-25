Oğlak burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Oğlak burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Oğlak’lar bu yıl da burcunuzun yönetici gezegeni Satürn Yay burcundaki seyahatini sürdürmeye devam ediyor. Sizin elde olmayan durumları ve değişimleri temsil eden alanınızda kalmaya devam edecek. Bu alan aynı zamanda bilinçaltınızı, spiritüel konuları kendinizi dış dünyadan çektiğiniz ve içinize döndüğünüz zamanları sembolize eder. Bu yıl da Satürn iş ve çalışma koşullarınızı sizin iş ve günlük hayata yeniden uyumlanmanızı, bu konuları yapılandırmanızı sağlayacak deneyimler getirecektir. Hayat akışınız sizden kaynaklanmayan sebeplerden ötürü değişebilir veya zorlaşabilir. Kendinizi daha fazla kısıtlanmış ve özgürlüğünüz elinizden alınmış gibi hissedebilirsiniz. Kendinize ayıracak çok vakit kalmayabilir.

Diğer yandan ruhunuza iyi gelecek, bedeninizi daha iyi kullanmanıza yardım edecek, meditasyon, yoga, pilates veya benzeri şifa yöntemleri deneyebilirsiniz. Okült, metafizik, rüya ve bilinçaltıyla ile ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Kendinizle daha fazla baş başa kalıp, ilgilendiğiniz konulara eğilip derinlemesine çalışmalar yapabilirsiniz. Evden çalışanlar için de oldukça uygun bir dönem olacaktır. Bununla birlikte Satürn'ün geri gideceği 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında sağlığınıza özen gösteriniz. Kemikler, kaslar, bacaklar, kalçalarla ilgili rahatsızlıklar ve ağrılar söz konusu olabilir. İş hayatınızın ve günlük işlerinizin bu dönemde sorumlulukları yerine getirmek bakımından size daha fazla enerji ve zaman harcattığını düşünebilirsiniz. İş, iş yeri, çalışma arkadaşları ve iş düzeni ile ilgili tekrar gözden geçirmenizi gerektiren konular ortaya çıkabilir. Bu dönemde daha sakin, huzurlu ve ruhunuzu dinlendirecek bir ritimde yaşamak ve çalışmak akıllıca olacaktır.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 11 Ekim tarihine kadar Terazi burcundan kalacak. Sizin iş ve kariyer alanınızda kalacak. Kariyer hedeflerinizi geliştireceğiniz, iş konusunda yeni fırsatlar yakalayacağınız, daha fazla tanınma, prestij ve statü kazanacağınız bir dönemde olacaksınız. Yeni iş bağlantıları kurup sosyal hayatta daha fazla görünür olacaksınız. İşinizi geliştirmek, işle ilgili yeteneklerini artırmak, kültürel anlamda zenginleşmek, eğitimler almak ve vermek, yolculuklar yapmak, yayınla, medyayla veya uluslararası ilişkiler veya ticaretle ilgi konularda şans yakalamak mümkün. Jüpiter 11 Ekim'den itibaren sizin arkadaşlıklar, sosyal gruplar, topluluklarla yapacağınız etkinlikler ve gelecek planları alanınızda kalacak. Size bu konularda şans ve fırsatlar getirmeye devam edecek. Yeni arkadaşlar edinebilir, arkadaşlıklarınıza daha fazla uyum ve denge getirebilirsiniz. Grup çalışmalarınız hiç olmadığı kadar iyi gidecektir. Yeni grupların içine dahil olabilirsiniz. Mükemmel bir sosyal hayatın içinde olacaksınız. Bu dönemde kültürlerle alakalı yabancıları içine alan kültürel bilgi paylaşımıyla ilgili düşünce grupları veya bir felsefesi olan gruplara katılma şansı elde edebilirsiniz.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin para paylaşımınız, aileyle veya iş ortağıyla sahip olduğunuz bütçeyi krediler borçlar vergi sigorta ve müşterilerden gelen parayı temsil eden alanda gerçekleşiyor. Bu dönemde bütçenizi ve para akışınızı iyi dengelemeniz gerekecek. Mali dengenizi bozacak harcamalar söz konusu olabilir. Vergi sigorta, krediler alanındaki ödemelerinizi iyi takip edin. Bir mali yükün altına girecekseniz finansal durumunuzu gerçekçi ve objektif bir biçimde değerlendirmeden bunu yapmayın. Bazı Oğlak’lar bu dönemde ticari konularda girişimler ve atılımlar yapmak isteyebilir ve bunun için yatırım planları içinde de olabilirler.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda gerçekleşecek. Sizin kısa yolculukları, kursları, eğitimleri, yakın çevre, kardeşler ve yakın akrabaları temsil eden alanınızda olacak. Bu dönemde kendinizi ifade ederken ve yakın çevrenizle kuracağınız iletişiminizde dikkatli olmanızda fayda var. Düşünceleriniz ve planlarınız net olmaktan uzak olabilir. Eğitimler ve zihinsel projelerle ilgili beklenmedik değişimler olabilir. Kendinizi daha fazla zihinsel anlamda yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz, ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Sizin para kaynakları ve kazançları alanınızda yer alacak. Para birikimleriniz ve harcamalarınızla ilgili konularda stresli bir dönem olabilir. Kazançlarınızı artırmak için planlar yapabilirsiniz. Mali durumunuzu ve harcamalarınızı dengeye oturtmak için çaba harcayacağınız bir dönem.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması yılın başındaki tutulmanın devamı niteliğinde olacak. Sizi kaynakların kullanımı ile ilgili çabaya sokabilir. Gelir ve giderleri dengeleyecek mali gücünüzü artıracak planların içinde olabilirsiniz. Eş veya ortakla paylaştığınız para durumunu dengelemek için uğraş verebilirsiniz.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Aşk, evlilik, ortaklık ve para gezegeni Venüs bu yıl 5 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda geri harekette bulunacak. Sizin ev, aile yaşamı, özel hayat ve ebeveynlerle ilişkiler alanınızda geri gidecek. Bu dönemde eve ve aileye daha fazla odaklanmanız gereken bir dönemde olacaksınız. Ev içi ilişkilerde gerginlik, stres ve sabırsızlık ortaya çıkabilir. Bu dönemde tamirat, tadilat, dekorasyon, ev alımı ve satımı yapmak için uygun zaman değildir. Venüs 6 Haziran – 5 Temmuz, 1 Ağustos – 26 Ağustos tarihleri arası aşk ve ilişkiler alanınızda kalarak size mutluluk ve keyif getirecek, sizi ilişkilerde olumlu etkileyecek.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar burcunuzda yer alacak bu Retro sizi ilişkiler ve iletişim alanında zorlayacak etkilere açık kılıyor. Verdiğiniz sözlere ve yaptığınız anlaşmalara dikkat edin. Sevdikleriniz, eşiniz veya ortağınızla iletişimde yanlış anlaşılmalar, huzursuzluk yaşanmaması için ciddi ve temkinli davranmakta fayda var.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Aşk ve romantizm alanınızda yer alacak bu Retro sevdiğiniz kişi ile kurduğunuz iletişimde size stres yaratacak, güven ve istikrar konusunu öne çıkarabilir. Yeni bir gönül ilişkisi başlatmak için fırsat varsa bunu çok iyi değerlendirmeden adım atmayınız. Eski sevgililerden haber alabilirsiniz. Bu dönemde yeni bir yaratıcı çalışma veya hobi uğraşısına başlangıç yapmak için uygun olmayabilir. Sonradan fikriniz değişebileceği için Retro sonrasını beklemekte fayda olabilir.

Merkür 14 Ağustos- 6 Eylül arası Başak burcu Retro yapacak ve sizin uzun yolculuklar eğitimler basın yayın medya hukuki ve resmi işler alanınızda olacak. Bu dönemde yolculuk ulaşım vize işleri gibi konuları dikkatle ele alın. Resmi veya hukuki evrakları iyi okuyun imzalamadan önce inceleyin. Sınavlar, eğitim veya akademik çalışmalarla ilgili kararlar ve adımlar tam netlik kazanmayabilir. Basın, yayın, tanıtım ve medya konularından işiniz varsa her şeyi tek tek gözden geçirmeden yayınlamayın. Seyahat ve konaklama planları değişebilir, hazırlıklı olun.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Sizin elde olmayan koşulları temsil eden alanınızda yer alacak. İş ve çalışma düzeniniz, iş yerindeki iletişim elde olmayan gelişmelerden ötürü aksayabilir. İşler zamanında bitmeyebilir. Kendinizi ruhen ve bedenen yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Yoğunluktan uzak daha sakin ve huzurlu bir ortamda olmayı isteyebilirsiniz. Daha özgür kalabileceğiniz, hayat felsefenize uygun ortamlarda bulunmanız veya işlerle meşgul olmanız akıllıca olur. Sağlık konusunda da öncelikli olarak kas, kalça, bacaklar ve ayaklar bölgesine özen gösteriniz.