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Terazi – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 2, 2017
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2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Günün başlangıcındaki konularınız çocuklarınız, evliliğinizdeki denge ve ortak ilişkilerdeki menfaatler olacaktır. Ancak öğle saatlerinde iki saat sürecek olan Ay’ın boşluk etkisi nedeniyle ağır enerjiler deneyimleyeceksiniz.

Ay/Jüpiter üçgen açısı nedeniyle çocuklarla uzlaşı, sevgiliyle muhabbet ve karşılıklı anlayışın özüne varabileceğiniz fırsatlar ortaya çıkabilecektir. Yaşam sevinciyle dolu olmanız sayesinde temasta olduğunuz kişileri ikna edebilir, duygusal olarak onları etki altına alabilirsiniz. Sosyal ilişkilerdeki iletişim aksaklıklarına dikkat ediniz.

Burç Yorumları

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