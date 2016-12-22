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Terazi – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 22, 2016
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22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Benliğinizde dengeye ulaştığınız ve kibar davranışlarınızın takdir gördüğü bir gün yaşayabilirsiniz. Kendi burcunuzda Ay gece saatlerinde boşluk etkisine girecek. Dolayısıyla akışta kalmanız gerekebilir.

Enerjiler ağır ilerler. Dinlenmeli, zihninizi ve bedeninizi çok yormayacak eylemlere girişmelisiniz. İletişimle ilgili bir sorunu gidermeniz beklenebilir. Ortaklığınız ve ilişkiniz mevcutsa bağımsız kalma arzusu nedeniyle ayrılmak isteyebilirsiniz. Bu tip ilişkilerinizde ayrılma sürecini yaşayabilirsiniz.

Burç Yorumları

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