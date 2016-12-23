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Terazi – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 23, 2016
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23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

İradenizi dış dünyaya yansıtmakta pek başarılı olamayabilirsiniz. Ancak sebat göstererek, maddi ve manevi değer yarattığınız alanda güvenilirliğinizi ortaya koyabileceğiniz başlangıçlar yapmaya muktedirsiniz.

Gündelik hayatın rutinlerinden ve streslerinden kaçmak, kendi keyfinize göre yeni bir şeyler yapmak için çok uygun bir gündesiniz. Zihinsel gücünüzün yükseleceği, haberleşmeye önem vereceğiniz ancak biraz bilgiç ve meraklı tavırlarla finansal kaynaklarınızı kontrol altında tutmak isteyeceğiniz bir başlangıç noktasındasınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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