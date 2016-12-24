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Terazi – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 24, 2016
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24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi ve manevi değer yarattığınız konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Parasal potansiyelinizi yükseltmek için bugüne dek göremediğiniz ayrıntılara odaklanmak isteyebilirsiniz.

Ancak daha çok manevi taraflarınızı ortaya çıkarmak için sorgulama yapabileceğiniz enerjilere sahipsiniz. Bilhassa çalışanlarınız tarafından desteklendiğinizi ve iş ilişkilerinizin kariyerinizi olumlu yönde parlattığını fark edecek ve bu durumdan huzur ve güvenlik hissi duyacaksınız. Yardım ve desteklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir gündesiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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