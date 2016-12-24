Terazi – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi ve manevi değer yarattığınız konularda ilerlemek isteyebilirsiniz. Parasal potansiyelinizi yükseltmek için bugüne dek göremediğiniz ayrıntılara odaklanmak isteyebilirsiniz.

Ancak daha çok manevi taraflarınızı ortaya çıkarmak için sorgulama yapabileceğiniz enerjilere sahipsiniz. Bilhassa çalışanlarınız tarafından desteklendiğinizi ve iş ilişkilerinizin kariyerinizi olumlu yönde parlattığını fark edecek ve bu durumdan huzur ve güvenlik hissi duyacaksınız. Yardım ve desteklerinizin karşılığını alabileceğiniz bir gündesiniz.