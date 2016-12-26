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Terazi – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 26, 2016
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26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Pazarlama faaliyetleriniz ve işinizi geliştirdiğiniz ortamlarla ilgili yeni fikirler ve anlayışlar geliştirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda cesur çıkışlar yapabilirsiniz, inançlarınızı ortaya daha rahat dökebilirsiniz.

Uzun zamandır görmediğiniz yerlere kısa yolculuklar yapmayı hedefleyebilir veya daha önce hiç görmediğiniz bir yeri keşfetmeye yönelebilirsiniz. Mesleki yatırım için bugün çok özel fırsatlara sahip bulunuyorsunuz. İş ağınız ve birlikte iş yaptığınız insanlarla ilişkilerde havanın elektrikli olması öfke patlamalarına neden olabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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