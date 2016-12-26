Terazi – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Pazarlama faaliyetleriniz ve işinizi geliştirdiğiniz ortamlarla ilgili yeni fikirler ve anlayışlar geliştirebilirsiniz. Eğitim hayatınızda cesur çıkışlar yapabilirsiniz, inançlarınızı ortaya daha rahat dökebilirsiniz.

Uzun zamandır görmediğiniz yerlere kısa yolculuklar yapmayı hedefleyebilir veya daha önce hiç görmediğiniz bir yeri keşfetmeye yönelebilirsiniz. Mesleki yatırım için bugün çok özel fırsatlara sahip bulunuyorsunuz. İş ağınız ve birlikte iş yaptığınız insanlarla ilişkilerde havanın elektrikli olması öfke patlamalarına neden olabilir.