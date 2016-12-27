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Terazi – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 27, 2016
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27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Mesleki sorumluluklarınızı giderebilmek ve üstesinden gelmek adına partneriniz veya ortağınızdan gelen bilgi ve fikirlere ihtiyaç duyuyorsunuz.

Ancak kendinize sakladığınız ve üzerinizde baskı hissettiren bazı gerçekler nedeniyle bu bilgi paylaşımına girmekten kaçınıyor olabilirsiniz. Bu tarz bir ikilem yaşayabileceğiniz bir etki altındasınız. İletişimsel tüm konularda önemli ayrıntıları yakalayabileceğiniz, güvenilir işbirlikleri sağlayabileceğiniz ve kendine güvenir vaziyette elinizdeki sorumlu olduğunuz işleri bitirebilmeniz mümkün gözüküyor.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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