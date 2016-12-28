Terazi – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Gün boyu Ay’ın Yay burcundaki boşluk etkisinden dolayı yeni bir işe girişmek istemeyebilirsiniz.

Elinizdeki iletişimsel işleri halledip, mesela yeni yıl tebriklerini ve maillerini hallettikten sonra, akşam saatlerinde yaşanacak Oğlak burcu Yeni Ay’ını karşılayabilirsiniz. Sona eren yılın sizin özünüze neler kazandırdığını, ebeveyniniz ve evinizle ilgili yeni yıl planlarını irdeleyebileceğiniz bir yeniay sürecine girmiş bulunacaksınız. Hayatınızdaki detaylarda disiplinli ve kararlı olmayı seçebilirsiniz.