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Terazi – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
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28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Gün boyu Ay’ın Yay burcundaki boşluk etkisinden dolayı yeni bir işe girişmek istemeyebilirsiniz.

Elinizdeki iletişimsel işleri halledip, mesela yeni yıl tebriklerini ve maillerini hallettikten sonra, akşam saatlerinde yaşanacak Oğlak burcu Yeni Ay’ını karşılayabilirsiniz. Sona eren yılın sizin özünüze neler kazandırdığını, ebeveyniniz ve evinizle ilgili yeni yıl planlarını irdeleyebileceğiniz bir yeniay sürecine girmiş bulunacaksınız. Hayatınızdaki detaylarda disiplinli ve kararlı olmayı seçebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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