Terazi – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Aileniz veya ebeveyniniz tarafından size buyurulan bazı fikirler olabilir. Bu durumda duygusal baskı hissetmeniz mümkün olabilir. Daha esnek ve çatışmaya sebebiyet vermeyecek çözümlere yönelmelisiniz.

Aile ortamında daha çok ilgi çekmek, daha çok gözde olmak isteyebilirsiniz. Diğer taraftan evinizle ilgili yeni bir tadilat veya eşya alma hedefine yönelebilir, bilgi ve destek alabilirsiniz. Kardeşinize veya komşularınıza tavsiyeler vermek ve onları olumlu bir yola sevk etmek için sorumlu hissediyor olabilirsiniz.