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Terazi – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 3, 2017
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3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

İş ortamınızda sizin için çalışan insanlara karşı sezgileriniz artabilir. Şefkatli ve merhametli davranarak hizmet alanınızdaki dengeyi koruyabilirsiniz. Gündelik işlerinizi tamamlamak ve sorumluluklarınızın üstesinden gelmek kolaylaşacaktır.

Hayallere dalmak ve gerçekliğin dışına kaçmak işinize gelebilir. Böylelikle işleri aksatabilirsiniz. Bilhassa zamanı beden sağlığınızın zindeliği için kullanmalısınız. Yönetici gezegeniniz Venüs bugünden itibaren hizmet alanınıza girip uygar davranışları ve uzlaşmayı hayatınızda daha çok hissettirecektir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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