Terazi – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

İş ortamınızda sizin için çalışan insanlara karşı sezgileriniz artabilir. Şefkatli ve merhametli davranarak hizmet alanınızdaki dengeyi koruyabilirsiniz. Gündelik işlerinizi tamamlamak ve sorumluluklarınızın üstesinden gelmek kolaylaşacaktır.

Hayallere dalmak ve gerçekliğin dışına kaçmak işinize gelebilir. Böylelikle işleri aksatabilirsiniz. Bilhassa zamanı beden sağlığınızın zindeliği için kullanmalısınız. Yönetici gezegeniniz Venüs bugünden itibaren hizmet alanınıza girip uygar davranışları ve uzlaşmayı hayatınızda daha çok hissettirecektir.