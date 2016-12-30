Terazi – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Çocuklarınızla ilgili bir karar alma konusunda uygun enerjilere sahip değilsiniz. Doğru ve akılcı bildiğiniz bir karar daha sonra yanlış bir yola dönüşebilir. Bilimsel filmlere gidebilir, bu türden kitaplarla zamanınızı geçirebilirsiniz.

Yaşadığınız aşkla ilgili biraz özgürlük hissine sahip olma düşüncesine kapılabilirsiniz. Sıra dışı keyif alanlarına yönelmek isteyebilirsiniz. Beklenmedik fırsatları doğru değerlendirebilmek için fikirlerinizi ve planlarınızı kendinize saklamanız gerekebilir. Aile büyüklerinizle ilgili doğru bir diyalog sürecine girmiş bulunuyorsunuz.