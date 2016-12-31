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Terazi – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün hayattan aldığınız zevkler daha çok toplumsal olacaktır. Venüs/Jüpiter açısı bu yılbaşı gününde en çok size yarayacaktır. Eğlence ve coşku içinde yeni yıla girebileceksiniz.

Çocuklarınızın dahice planlarına yol göstermekten ve onlarla ilginç konularda sohbet etmekten büyük keyif alacaksınız. Yaşadığınız aşkla ilgili biraz özgürlük hissine sahip olma düşüncesine kapılabilirsiniz. Haberleşme, bilgi sahibi olma, bilgiyi iletme gibi konularda özel fırsatlara sahipsiniz. Bu hedefler ve tasarılar yeni yılda da zihninizi meşgul edecektir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
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Yay
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