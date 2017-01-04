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Terazi – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 4, 2017
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4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün bilhassa beden sağlığı ve rahatlığı ile ilgili gün geçireceksiniz. Aromaterapilerden masaj salonlarına, hamamlardan saunalara kadar birçok seçeneği değerlendirebileceğiniz bir gün geçireceksiniz.

Diğer taraftan kendi öz benliğinizle ilgili gelişim planları yapabileceğiniz ve sezgisel yönünüzü ön plana çıkartabileceğiniz bir durum da ortaya çıkabilir. Akşam saatleri ilişkinize odaklanacağınız ve aranızdaki iletişimi kuvvetlendirebileceğiniz anlar olabilir. Ancak gün boyu akışta kalmanız çok daha mantıklı olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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