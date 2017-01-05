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Terazi – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
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5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

İlişkiniz mevcutsa yepyeni enerjilerle ve yeni bakış açılarıyla ona sarılabilirsiniz. Umutla yaşanacak olumlu günleri planlayabilirsiniz.

Sıra dışı ilişkilere çekilebileceğiniz gibi çabuk başlayıp gelişen, gidişatı değişebilen ve hayatınıza hız katabilecek bir ilişkinin içine çekilebilirsiniz. Beklenmedik bir ortaklığa girişebilirsiniz. Günün teması ilişkiler olacaktır. Ancak fevrilik, bencillik ve dengesi kaçmış ilişkilerin de tamamıyla sonlanabileceği enerjilere sahip olduğunuzu da unutmamalısınız. İş ağınızla ilgili bir sorumlulukla yüzleşebilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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