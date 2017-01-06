Terazi – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızın krizli alanlarının tamirinde önemli ilerlemeler sağlayabileceğiniz bir süreç geçiriyorsunuz. İnsanlarla olan iletişiminizdeki sadakat ve uzlaşma enerjisi sayesinde ortak kazanımlar ve maddi yükümlülüklerin karşılanması konularında ilerleme kaydedebilirsiniz.

Güven, sağduyu ve vefa duyguları sayesinde maddi ve manevi olarak olumlu bir gündür. Üstelik zihinsel olarak size sunulan fırsatları da iyi değerlendirebileceğiniz göstergelere sahipsiniz. Diğer taraftan duygusal anlamda kardeşlerin desteğine de sahip olabileceksiniz.