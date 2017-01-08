Terazi – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızın krizli alanlarının tamirinde önemli ilerlemeler sağlayabileceğiniz bir süreç geçiriyorsunuz. Çevrenizdekilerle olan iletişiminizdeki vefa ve sevgi prensibi sayesinde ortak kazanımlar, maddi yükümlülüklerin karşılanması konularında ilerleme kaydedebilirsiniz.

Üstelik Merkür bugün sosyal ilişkilerinizle ilgili alanda ileri hareketine başlıyor. İletişim alanınızda iletişim gezegeninin harekete geçmesi size olumlu gelişmeler yaşatacaktır. Yarın haftaya bu pozitif bilinçle başlamanın heyecanıyla akşamki Ay boşluğunda akışta kalın.