Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Terazi – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 9, 2017
Kadınlara özel spor programı
9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Majör eğitimler ve felsefeyle ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Hukuki bir süreçteyseniz davanızı savunmak için iletişiminiz yüksek olacaktır. Gerginlikleri tatlı dille ve yardımlaşma etkisiyle gidermeniz olasıdır.

Hayatınıza sıra dışı bir ortaklık veya beraberlik dahil olabilir. Sürprizli tanışmalara ve hiç beklemediğiniz anda karşınıza çıkabilecek ilginç ortaklıklara veya sebepsiz ayrılıklara karşı hazırlıklı olmalısınız. Hayatınızın krizli alanlarındaki sorunların çözümü konusunda sahip olduğunuz uzlaşı enerjisi sayesinde daha kolay yol alabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Panik butonuna basıyoruz!
Yılın en zor Dolunay’ı yaklaşıyor, hazır olun!
Zamanlamanın gücünü fark edin!