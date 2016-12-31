Terazi – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs özellikle iş ve çalışma ortamınızda daha popüler olmanızı sağlarken bir yandan yaptığınız işlerden daha da keyif almanızı, iş ortamınızda keyifli bir sürecin başladığına işaret etmekte.

İş arkadaşlarınızla aranızda önemli yardımlaşmalar gündeme gelirken, bazılarınız yeni proje veya görevlere atanabilirler. Eğer yalnız iseniz iş arkadaşlarınızla veya iş vasıtası ile tanıştığınız kişilerle flörtler edebilirsiniz. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilir, iş birliğine bu süreçte oldukça yatkın olabileceksiniz. Yalnız günlük yapılması gereken rutin işlerden kaçmamalı, tembelliğin rahatlatıcı kollarına kendinizi atmamalısınız. Sağlık konusunda ise ayaklar, yumurtalıklar, cinsel organlar, boğazınızda dikkat etmenizde fayda vardır. Diyete ve spora başlamak içinde harika bir dönemdir. Güneş/Plüton kontağı ile iş sorumluluklarınızın ve yükünüzün artacağına ama rahatlıkla bunun üstesinden gelebileceğinize işaret etmekte. Bu etkileşim size daha iyi bir mevki ve statüde getirebilir.