Terazi – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konular gündemde olacak. Organize olmanız sayesinde işlerinizi çok daha kolay bitirebileceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerden ve hizmet aldığınız yerlerden rahatça destek görebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler, yeni iş teklifleri ortaya çıkabilir.

Dolunay haftasında Büyük Kare dediğimiz açı kalıbı etkin olacak. Özellikle ikili ilişkiler ve özel hayat kriz altında! Eğer ki partneriniz var ise bu hafta onu biraz daha alttan almanızda, köprüleri yıkmamanızda yarar var. İlişkiler arenası biraz sakat olacak. Aniden ilişkiler biter, evlilikler boşanmaya kadar gidebilir. Bu hafta fiziksel olarak da majör değişimler yapmak için pek uygun değil açıkçası. Estetik operasyon olmak, saçınızı rengini hiç denemediğiniz bir renk ile değiştirmek…vb. Kendinizi bu hafta genel olarak gayet huzursuz ve gergin hissedebilirsiniz, hiçbir şey olmasa bile! Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile iş anlamında daha yaratıcı olabilir, kendinizi daha iyi ifade edebilir, iş arıyorsanız yaratıcı taraflarınız kullanabileceğiniz işlere veya sanatsal bir takım işlere girebilirsiniz. Ruhunuzun yapacağınız işlerle huzur bulmasını sağlayabileceksiniz. Freelance olarak çalışıyorsanız eğer bu hafta oldukça bereketli ve kazançlı bir hafta olabilecek sizler için.