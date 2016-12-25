Terazi burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Terazi burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Terazi’ler bu yılda Satürn gezegeninin etkilerini kısa yolculuklar, kardeşler, yakın akrabalar veya komşularla ilişkiler, iletişim, haberleşme, eğitimler kurslar ve zihinsel faaliyetler alanında yaşamaya devam edecekler. Bu süreçte yeteneklerinizi geliştirmek için kurslara başlayabilir, yazmak anlatmak ve konuşmak alanında daha uzman ve etkili olmaya çalışabilirsiniz. Ticari girişimler yapmak isteyebilir, zihinsel konularla daha fazla ilgilenebilirsiniz. İletişim, ulaşım ve haberleşme ile ilgili araç ve gereçleri iyi kullanmalısınız. Bu alanda ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm bulmaya çalışabilirsiniz.

Bazı Terazi’ler taşınmak, yer değiştirmek, iş yerinde departman veya şube değiştirmek isteyebilirler. Dolayısıyla bu yıl yakın çevre, kardeşler ve yakın akrabalarla sahip olduğunuz ilişkilerinizi daha iyi, gerçekçi ve sorumluluklarınızı yeniden yapılandırdığınız ve ilişkileri gözden geçirdiğiniz bir dönem olacak. Satürn'ün geri harekette bulunacağı 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında eğitimler, iletişim, ulaşım ve yakın çevre ilişkilerinizde zorlanma yaşayabilirsiniz. Yakınlarla ilişkilerde nasıl bir tutum benimsediğiniz, birbirinizin hayat görüşüne, yaşam biçimine, fikirlerine, özgürlük alanlarına ne kadar değer verdiğiniz ve uyum sağladığınız önem kazanacaktır. Özgürlük alanlarınızı belirlemek ve sınırlarınızı çizmeniz gerekecektir.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl en şanslı burç sizsiniz. Çünkü şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter 11 Ekim'e kadar burcunuzda yer alacak ve size ilişkilerde, evlilik hayatında, ortaklıklarda, ortak çalışmalarda ve sosyal hayatta yeni fırsatlar getirecek. İlişkilerde daha adil, dengeli, uyumlu, barışçıl bir tutum benimsemek mümkün olacak. Jüpiter genişleme, büyüme ve hayattan keyif almakla ilgili bir gezegen olduğu için bu yıl biraz kilo alabilirsiniz. Ancak sağlığınıza da özen göstermek isteyeceksiniz. Dış görünümünüzü yenileyebilir, daha bakımlı, güzel, yakışıklı ve çekici olabilirsiniz. Bekar Terazi’ler bu yıl ilişkilerde şanslı olacaklar! Karşınıza sizi mutlu edecek birinin çıkma olasılığı fazla olacak. Evli Terazi’ler eşleri ile ilişkilerine daha fazla samimiyet, sıcaklık ve romantizm katmak için fırsat yaratacaklar.

Jüpiter 11 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçecek. Sizin para kaynakları, kazançlar ve birikimler alanınıza yerleşecek ve yıl sonuna kadar orada olmaya devam edecek. Maddi konularda daha stratejik, akıllı ve yatırım yapmaya yönelik bir yıl geçireceksiniz. Kredileri veya borçları ödemeye odaklanacaksınız. Yeteneklerinizi daha gerçekçi ve verimli bir bakış açısıyla değerlendirmek için istekli ve azimli olacaksınız. Bazı Terazi’ler iş kurmak, ticaret yapmak, bir ortakla birlikte veya aile üyeleri ile daha fazla büyüme arzusu taşıyarak hareket edebilirler. Kazancınızı artırmak için fırsat yaratacağınız bir yıl olacak.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması sizin arkadaşlar, grup aktiviteleri ve gelecek planları alanınızda gerçekleşecek. Arkadaşlarla ilişkilerde ve birlikte yapacağınız planlarda değişimler ve plana uymayan gelişmeler yaşanabilir. Arkadaşlık ilişkilerinizde sevgi, samimiyet, dürüstlük ve cömertlikle ilgili konularda bir farkındalık yaşamak mümkün. İlişkilerinizi dengeye oturtmak gerekliliğini hissedeceğiniz bir dönem olacaktır.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda ve sizin sağlık konuları, günlük hayat, iş ve çalışma ortamınızı temsil eden alanda gerçekleşecek. İş ve çalışma düzeninizde gelişmeler, yenilikler, yer alabilir. İş değiştirme, iş görüşmeleri yapma veya terfi etme imkanı yer alabilir. Sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek, diyet yapmak veya bedeninize daha fazla özen göstermek isteyebilirsiniz. Günlük hayatınızın aşırı fedakarlık ve özveri gösterdiğiniz taraflarını ele almak, daha iyi görmek için güzel bir fırsatınız olacak.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Sizin aşk, romantizm, hobiler ve çocuklar alanınızda yer alacak. Aşk hayatınızın flört ve romantizm konuları odak noktanızda olacak. İlişkinizi ele alacağınız, aşk hayatınızı sorgulayacağınız, hayattan daha fazla zevk almak ve dostlarınızla daha kaliteli zaman geçirmek isteyeceğiniz bir süreç olacak. Bu dönemde yaratıcı çalışmalar yapabilir, hobilerinize eğilebilir, gruplarda ve topluluklarda aktif olacağınız planlar yapabilirsiniz. Özel ilişkiler ve arkadaşlıklar arasında denge ve uyum sağlamanız gerekecektir. Bazı Terazi’ler bu dönemde ilişkilerini daha ciddi ve gelecek vaat edecek bir aşamaya taşımak isteyebilirler. Çocuk sahibi olmak isteyen Terazi’ler için güzel bir zaman!

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması yine arkadaşlar, gruplarla çalışmalar, sosyal birliktelikler ve gelecek planları alanınızda yer alacak. Sosyal hayatınızın canlanması beklenebilir. Yapacağınız veya Şubat ayından beri uğraştığınız projeler varsa artık meyvelerini toplamaya başlayabilirsiniz. Kendinizin daha faal, beğenilen ve popüler kılmak için yapacak şeylerinizin olduğunu fark edeceksiniz.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Burcunuzun yönetici gezegeni Venüs aşk, ilişkiler ve para konularını temsil eder. Bu yıl 6 Mart – 17 Nisan tarihlerinde Koç burcunda geri harekette bulunacak. Koç burcu sizin evlilik, ortaklık, sosyal bağlar alanınızı temsil ediyor ve bu alanda yer alacak retro hareketi ilişkiler alanına bir miktar stres yükleyecektir. Bu süreçte aceleci, öfkeli, sabırsız ve dediğim dedik davranırsanız ilişkilere zarar verirsiniz. Aynı şekilde karşı taraftan da size buna benzer bir yaklaşım gelirse burcunuzda yer alan Jüpiter yöntemiyle diplomatik davranmalı ve uyum sağlamaya çalışmalısınız. Kariyerde ve iş ortaklığı konularında, evlilik ve ilişkiyle ilgili ciddi kararlar alma konusunda retro bitimini bekleyip acele karar vermekten kaçınmalısınız. Venüs 6 Haziran – 5 Temmuz ve 7 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında para ile ilgili alanınızda yer alacak. Bu dönemde para akışınız artabilir. Harcamalar da paralel olarak artar. Alışveriş yaptığınız, zevklerinize para harcadığınız yatırımlar ve bütçe dengelemesi konularında öne çıkan tarihler olacaktır.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini, 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar ev, yerleşim, özel hayat ve ebeveynlerle ilişkiler alanınızda olacak. Ev almak, satmak, kiralamak, taşınmak, tadilat, tamirat işleriniz varsa işlerin gecikmeli ilerleyeceğini göz önüne alınız. Aile içi iletişimde kendinizi iyi ifade etmeye çalışınız. Bu dönemde eve gelen giden çok olabilir. Evdeki elektrikli aletler ve cihazlar arıza çıkarabilir.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Sizin aile, eş ve ortak işlerde bütçenizi temsil eden alanda yer alacak. Kredileri, borçları, vergi ve sigorta ödemelerini, varsa miras işlerini, müşterilerden ve yatırımlardan gelen paraları sembolize eden bu alanda olacak olan retro beklenen paraları veya ödemeleri geciktirebilir. Para transferlerinizi, ödemeleri dikkatle takip edin. Maddi değeri olan eşyalarınıza sahip çıkın. Taşınmazlarınızı sigorta ile emniyete alın. İmzalayacağınız her türlü sözleşmeyi iyice okuyun ve mali kararlarınızı temkinli alın.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda retro yapacak. Bu dönemde kendinizi daha yorgun ve zihinsel anlamda tembel hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızı ve zihninizi boşaltmak için meditasyon, yoga veya buna benzer şifa içeren terapiler yaparak rahatlayabilirsiniz. İş ve çalışma hayatıyla ilgili konuşmalarda dozunda eleştiri ve dedikodu yapmaya özen gösteriniz. Bu dönemi daha sakin, dinlenerek ve kendinizle baş başa geçirmekte fayda var.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Sizin iletişim, ulaşım, haberleşme ve eğitimler alanınızda yer alacak. Yolculukları, gezileri yazdığınız, anlattığınız, imzaladığınız her şeyi, eğitimleri, bilgi aktarımını planlı ve dikkatli bir biçimde ele alın. Aşırı iyimser davranmaktan kaçının. Sorumluluklarınızı yerine getirirken görevlerinize ve verdiğiniz sözlere sadık kalmaya bakın.