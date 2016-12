Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya

Dünyadaki kargaşanın adı Donald Trump olacak. Rusya için günler, aylar daha da zorlaşacak. Türkiye için yeniden doğuşu simgeleyen göstergeler var. Yaldızlı ambalajıyla yanıbaşımızda duran 2017 büyük ihtimalle 2016'yı aratacak... İşte ünlü astrolog Dinçer Güner'in kaleminden 2017'de Türkiye ve Dünya...

Merhaba Arkadaşlar;

Yepyeni bir yıla “Merhaba” demek üzereyiz. Gerçekten de çok zor bir 2016 senesi geçirdik. Sadece Türkiye açısından değil, dünyada meydana gelen olaylar bence ruhumuzu biraz yordu. Hele ki ülkemizde peşi sıra ardı ardına şok etkisi yaratan olaylarla birlikte…. Hepimiz ister istemez biraz daha huzur bulabileceğimiz bir 2017 niyeti içindeyiz. Yani en azından benim için öyle. Bakalım bu senenin gökyüzü işaretleri bizi nasıl bir 2017'ye hazırlıyor…

Öncelikle senenin genel tablosunu Güneş ve Ay Tutulmaları ile anlarız. Tutumaların en güçlü etkilerini aslında ilk 3 ay içince hissederiz. Şubattaki tutulmaların etkileri ocak – şubat – mart ve ağustostaki tutulmaların etkilerini ise temmuz – ağustos – eylül olarak okumamız gerek. Bu sene sırasıyla meydana gelecek olan tutulmalar ve tarihleri şöyle;

11 Şubat’ta 22 derece Aslan burcunda Ay Tutulması

26 Şubat’ta 8 derece Balık burcunda Güneş Tutulması

7 Ağustos’ta 15 derece Kova burcunda Ay Tutulması

21 Ağustos’ta 28 derece Aslan burcunda Güneş Tutulması

İlk Tutulmamız Aslan burcundaki Ay Tutulması. En son Aslan burcunda ki tutulmaları 2008 – 2009 yıllarında yaşamıştık. Aslan burcu politik astrolojide; ülke yöneticileri, çocuklar, ulusal zevkler, spor , eğlence, altın, ünlü kişiler, sinemalar, tiyatrolar, gösteriler, şovlar, tatil yerleri, oyuncular, kumarhaneler, lüks tüketimlerle sembolize edilir.

Tutulma ile beraber öncelikle ekonomik olarak Altın'ı mercek altına alınmasında fayda var. Zira gökyüzünde tutulma ile birlikte büyük ateş üçgeni dediğimiz özel bir açı kalıbı oluşacak. Ateş üçgeni ile beraber öncelikle her şey hız kazanacak demektir. Altında da ani yükselişler olmasını bekleyebiliriz. Aslan burcu, yönetim ve yönetimde ki kişilerle ilgilidir. Özellikle Türkiye'nin yönetimi ile ilgili majör konular gündeme gelebilir. Aslan – Kova aksı, bir yandan yöneticilerin baskıcı ve kuralcı tavırlarını gösterirken diğer yandan halkın özgürlük isteklerini, hareketlerine işaret eder. Bu sene bol bol bu temalarla karşılaşacağız demektir. Bir yandan özgürlükler, eğlence anlayışı, oyuncular, sanatsal konularda bazı kısıtlamalar oluşurken diğer yandan buna karşı çıkan bir kitle ve çekişmelere şahit olacağız.

Tutulma ile beraber çocuklarla ilgili konular gündeme gelecektir. Umuyorum ki kısıtlayıcı, zorlayıcı, çocuk kaçırmaların, çocuklarla ilgili zorlayıcı, problemli konular değil aksine onların geleceklerine yatırımların yapıldığı, daha olumlu gelişmelerle karşılaşırız.

Büyük ateş üçgeninin bir ayağında Uranüs olduğundan dolayı, ani skandallar, suikastler, havayolu-havacılıkla ilgili problemli durumlara işaret edebilir açıkçası.

Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ise, Türkiye astroloji haritasında tutulma 2. Eve denk düşmektedir. 2. Ev, maddi konular, finans, ekonomik koşulları sembolize eder. Ve tutulma aslında tamda Neptün gezegenin üstünde olacak. Neptün ise; sosyal hareketler, hayır kurumları, hastaneler, belirsizlikler, uyuşturucu maddeler, alkol, denizler, deniz kenarı yerler, şaibeler, dolandırıcılık, yolsuzluk, enflasyon demektir.

Bu tutulma ekonomik anlamda pekte keyifli işaretleri yok açıkçası. Ekonomide yolsuzluklarıla, para ile ilgili şabineli konularla, siyasi istikrarsızlıklarla karşılaşılabilir. Enflasyon oranında artışlar olmasını bekleyebiliriz. Yine bizi biraz üzecek zamlar söz konusu olabilir. Uyuşturucu ile ilgili konular sık sık gündemde olacaktır. Deniz kazaları, boğulmalar söz konusu olabilir. Ama bunların yanı sıra sanatta başarılı gelişmeler, ödüller, bizi yurt dışında temsil eden sanatçıların başarıları da aynı şekilde gündemde sık sık yer alacaktır.

İKİNCİ TUTULMA; BALIK

Balık – Başak aksının tutulmalarının sonuncusu olan Balık tutulması ikinci tutulmamız olacak. Balık burcu politik-mundane astrolojiye göre de şunları ifade etmektedir: Denizler, deniz taşıtları, uyuşturucular, her türlü bağımlılık yapan maddeler, ruhsal yönü güçlü kişileri enerji çalışmaları yapanlar, terapistler, değirmenler, sulak yerler, balık havzaları, alkol ile ilgili konular, halk sağlığı, halkın nevrozları ve psikolojisi, cezaevleri, hastaneler, ezilenler, film endüstrisi, okyanuslar, su kaynakları, büyük hayır işleri, organizasyonlar, manastırlar, toplumsal hareketler, kollektif bilinç, sosyalist hareketler, biyokimyasal maddeler, gazlar, ilaç sektörü, gaz kaçakları, siyasi istikrarsızlık, ekonomik buhran, büyük dolandırıcılık şebekeleri, gaz kaçaklarını sembolize eder.

Bu tutulma Neptünyen bir tutulma olacak. Aslında bu ay işin içinde Neptün'ün etkin olduğu ikinci tutulma. Yani burada bir kandırılma, büyük bir belirsizlik, kaos, sisli ve puslu bir atmosfer, bir şeyleri görememek, aldanmak, denizlerle ilgili sorunlar, dini örgütlerin şiddet içerikli eylemleri, zehirlenmeler, finansal istikrarsızlık baş gösterecek demektir bu. Tabii bunun yanı sıra İslami terör örgütleri özellikle şubat ayında yeni skandallara da imza atabilirler. Kişisel olarak şubat ayını pek sevmediğimi söylemek zorundayım. Hem ekonomik hem siyasi hem de fiziki açıdan. At izinin it izine karıştığı, her şeyin karman çorman olduğu bir ay olacağa benziyor.

8 Derece Balık burcundaki Tutulma Türkiye açısından özellikle çok önemli! Çünkü Türkiye haritasında 8 Derece balık burcunda karma noktalarından biri olan Güney Ay Düğümü var. Güney ay düğümü geçmişten getirdiğimiz ve artık çözülmesi gereken sorunlar, en iyi bildiğimiz konular demektir. İşin içinde balık burcu olduğu için genel olarak çözülmesi gereken konular ise, İnançlar, uyuşturucular, halk sağlığı, su kaynakları ile ilgili sorunlar, yönetimle ilgili konular üzerine yoğunlaşılacaktır. Bu konularla ilgili belirsizliklerin sistemli bir şekilde ortadan kaldırılması gerek. Yalnız Güney Ay Düğümü‘nün olduğu alan karadelik gibi çalışır, kayıplar, zorlanmalar söz konusudur. Burada kayıplar uluslar arası prestij ile ilgili konular olabilir, ünlüler-sanatçıların vefatları olabilir ya da yönetimle ilgili olabilir. Başkanlık sistemi konuları her ne kadar gündeme gelecek olsa da, yoğun bir belirsizlik, tanımsızlık söz konusu. Başkanlık gibi ama değil gibisinden açıklamalar yapılabilir ve kafalar karışabilir.

3. Tutulma ise 7 Ağustosta Kova burcunda Ay tutulması olacak ve başrolde MARS olacak. Kova burcu astrolojide; dâhileri, devrimleri, sürgünleri, bilim adamlarını, icatları, objektif olmayı, hümanizmi, insan haklarını, bağımsızlığı, aykırı olan her şeyi, toplum için olan her türlü konuyu, yüksek teknolojiyi, dernekleri, örgütleri, sivil toplum kuruluşlarını, ufoları, uzayla ilgili her türlü konuyu, astrolojiyi, dostlukları, arkadaşlıkları, havacılık sektörünü, yüksek zekayı, grevleri, yapay zekayı, bilimsel gelişmeleri, internet dünyasını, sağlık olarak ise dolaşım sistemini, kalp ve tansiyon sorunlarını sembolize eder.

Uzay ile ilgili yeni keşifler, yeni yaşam formları, yeni gezegenler, yeni galaksileri keşifleri söz konusu olacaktır. Özellikle düşünce ve fikir özgürlüğü, insan haklarına ilişkin konular ön planda olacaktır. Fakat insan haklarının ihlalleri, fikir ve düşünce öncüleri ile ilgili zorlayıcı gelişmeler söz konusu. Yüksek teknolojiler, çığır açacak hatta belki de devir başlatacak olan yeni icatlar, yeni buluşlar gündemde olacaktır sık sık.

Yapay zekaların üst versiyonları, giyilebilir teknolojinin daha da ilerlemesi, sanal gerçekliğin daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlaması ya da sanal gerçekliğin gündelik hayatımıza adaptasyonu söz konusu. Devrimler meydana gelebilir özgürlük adına. Bu biraz daha azınlıkların devrimi de olabilir. Yüksek teknolojiye daha çok yatırımların yapılacağı süreçlerdir bunlar. Belki de uzayda yaşamakla ilgili yatırımlar söz konusu olabilir, kim bilir? Siber saldırılarda da artışlar söz konusu, siber suç oranında da aynı şekilde artışlar olabilir. Teknolojik, siber, internet savaşları söz konusu. Şifreler, banka hesapları, internet üzerinde yürütülen her türlü sistem biraz tehlike altında. Büyük çaplı uçak kazaları meydana gelebilir. Veya ufolarla ilgili yeni gelişmeler, bilgi ve belgelerin ortaya çıkışı, uzaylıların varlığına ilişkin yeni gelişmelerde söz konusu olabilir.

Tutulma Türkiye haritasında 8. eve denk düşmektedir. Mundane yani dünya astrolojisine göre 8. ev; ölüm oranlarını, cenazeleri, adli tıp, yabancı hisse senedini, tahvilleri, bankaları, vergiler, ulusal borçlar, faizler, miraslar, sermaye, sigorta şirketleri, tazminatlar, sosyal güvenlik, yatırımlar, kamu gelirleri, uluslararası borçlar, düşmanların mali durumunu, kriz, değişim veya dönüşümü gösterir.

Tutulma Türkiye üzerinde bu yukarıda saydığım konular üzerinde daha çok etkili olacaktır. Bu dönem daha çok bankacılık işlemleri, bankalar, ekonomik koşullar ön planda olacaktır. Bankalarla ilgili yeni yapılandırmalar, krediler, kredilendirme ile ilgili konular, banka sistemleri, şifreler, bilgi güvenliğine ilişkin konular, bankalarda kullanılmak üzere yeni teknolojiler veya bilgi, güvenlik anlamında krizler söz konusu olabilir.

Bunların yanı sıra, önemli gezegen transitlerine de göz atalım teker teker, bakalım ne gibi etkileri olacak. En yavaş hareket edenden daha hızlı hareket edene doğru. İlk sırada Pluton!

Pluton sene boyunca Türkiye haritası üzerinde, 1 Şubat – 15 Temmuz -8 Aralık (+/- 5gün) tarihlerinde Şiron'u tetikleyecek. Türkiye haritasında ŞİRON ne zaman tetiklense, bir patlama, yangın ya da bir terör faaliyeti meydana geliyor. Çünkü Pluton /Şiron etkileşimi derin bir acı ve üzüntü vermek ve de meydan okumak demek. Geçtiğimiz senelerde Şiron her tetiklendiğinde ülkece çok üzüldüğümüz, yasa boğulduğumuz durumlar meydana geldi. Umarım bizi derinden üzecek bir durum meydana gelmez… Özellikle bu 3 tarihten 1 Şubat civarını daha çok mercek altına almakta fayda var. Yakın tarihlerde bir yeni ay meydana gelecek ve etkiyi görünür hale getirebilir.

Neptün'ün sene boyunca yapacağı etkilere baktığımda ise, 18 Mart ve 24 Eylül (+/- 5 gün) tarihlerinde Türkiye'nin Pluton'u ile harika bir etkileşimde olacak. Oldukça pozitif etkilere sahip. Bu tarihlerde Türkiye'nin güçlenmesi, gücünün diğer ülkeler tarafından görülmesi, ilerlemek için fırsatlar, halkın refah ve huzurunun artmasına yardımcı olacak gelişmeler. Burada ülke açısından yeniden doğuşu simgeleyen göstergeler var. İktidar halkın üzerinde mutlak güce sahip oluyor ve alacağı kararlar daha ılımlı bir şekilde kabul ediliyor.

Yalnız 10 Mayıs ve 24 Temmuz Haftalarında ise Neptün Türkiye haritasında yer alan Uranüs'ün tam üzerinden geçecek. Bu yönetim sisteminin değişmesine ilişki radikal adımların atılabileceği zamanlar. Ülke yönetiminde söz sahibi kişilerin sıradışı kararları, uygulamalarına işaret etmekte. Dini temalar, dini konular daha ön planda olacak, daha güçlü hatta daha radikal bir şekilde.

Ve Uranüs'e geldi sıra. Uranüs bu sene oldukça önemli ama sadece Türkiye açısından değil, Dünya açısından da önemli… Zira Uranüs 2018 yılında burç değiştirerek Koç burcundan çıkıp Boğa burcuna geçiş yapacak. Uranüs; devrimler, asiler, radikal olaylar, grevler, sıradışı konular, düzen ve sistemin değişmesi demektir. Boğa burcuda dünya astrolojisinde para sistemleri, kapital, finans ve ekonomi demektir. 2018 Yılında Uranüs'ün boğa burcuna geçişiyle özellikle parayla ilgili tüm dinamikler, veriler değişmeye başlayacak, tüm ekonomik sistemler yeniden yapılandırılacak ve kapitalist sistemin artık sonu gelmeye başlıyor. Fakat bunun en büyük ayak seslerini biz 2017 senesinde görmeye başlayacağız. Zira büyük jenerasyon gezegenlerinin burç geçişlerinde meydana gelecek olaylar öyle hoop birden sihirli değnek değmişçesine olmuyor tahmin edersiniz ki. Öncesinden artçı ayak seslerini hissettiriyor.

Bu yüzden de bu sene sadece Türkiye açısından değil, küresel açıdan da ekonomik parametreler çok hiç güven verici değil. Ekonomik olarak oldukça zorlayıcı bir 2017 senesi geçireceğiz aşikar. Zira değişimler hep sancılı olur, hele ki bu ekonomik sistemler olduğunda daha da sancılı geçer. Fakat yeni sistem tüketime değil daha üretime dayalı, daha toprağa ve doğaya saygılı bir sistemden bahsediyorum. Tarım ve hayvancılığın yeniden güç kazanmaya başlayacağını da söyleyebilirim. Özellikle Uzakdoğu, Çin – Japonya daha da güçlenmeye başlıyor özellikle de ekonomik açıdan. Uranüs'ün Boğa burcuna geçişinin etkilerini sonra daha detaylı bir şekilde kaleme tabii ki alacağım. Ama bu burada şimdilik yeter. 2017 büyük riskli yatırımlar için pek uygun bir sene değil. Mevcudu koruma odaklı olmakta sanırım fayda var. Dolar'ın yükseliş grafiği zaman zaman minik düşüşler olsa da artarak devam edecektir 2017 senesinde de.

2017 senesinde tiyatro ve gösteri dünyası daha da parlayacak ve değer kazanacak. Daha çok tiyatro ve tiyatro oyunları sergilenebilir. Bağımsız tiyatrolar kurulabilir.

Uzayda yaşamaya ilişkin somut adımlar atılmaya başlanacaktır. Başka bir gezegende yaşamanın mümkün olduğuna dair açıklamalar gelmeye başlar artık yavaş yavaş. Bu sene itibari ile toprak paylaşımları yapılmaya başlanırsa şaşırmam…

Göç ve getirdikleri… Ne yazık ki 2017 senesinde de göç konusu kanayan bir yara olmaya devam edecek. En azından Satürn yaydan çıkana kadar 2017 Aralık tarihine kadar. Göç meselesi sorun olmaya devam edecek…

Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump, dünyada kargaşa çıkarmak üzere harekete geçecektir. İşte bununla birlikte tüm dengeler alt üst olmaya başlayacak. Küresel anlamda büyük olaylara sebebiyet verecek. Amerika da bir çok eyalet kendi özerkliklerini ilan etmek isteyecek…

2017 Senesinde özellikle çocuklarımıza çok sahip çıkmalıyız. Bu sahip çıkma her şekilde olmalı. Çocuklarla ilgili konular açısından ne yazık ki 2017 senesi pek parlak değil. Bizleri derinden üzecek olaylar söz konusu.

Özgürlük savaşları başlıyor, grevler, protestolar. Bir yandan ülkelerin yöneticileri daha baskıcı ve muhafazakar olmaya başladıkça buna karşı çıkan halk ayaklanmarı, tepkilerini göreceğiz çoğu zaman. Özellikle küresel anlamda. Otorite ile Halk sürekli karşı karşıya gelecek ne yazık ki. Zincirleri kırmak mı yoksa emirler altında yaşamak mı ?

Dolar'ın yılın sonuna doğru artık gücünü kaybetmeye başladığına şahit olacağız.

Rusya için 2017 daha da zor geçecektir. Zira Satürn yay burcunda ve Rusya da Yay burcu. Son dakika golleri atabilir, verdiği sözleri tutmayabilir. Rusya ile olan ilişkilerde ihtiyatlı olmak gerek. Rusya'da 2017 Aralığa kadar skandallar, olaylar kolay kolay bitmez.

Hepimiz için huzurun bol olduğu, yataklarımızda rahat uykular uyuyabileceğimiz bir 2017 senesi dilerim…