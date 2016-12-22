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Dinçer Güner anlatıyor: 2017’de Türkiye’yi neler bekliyor?
  • @dincerguner

Dinçer Güner anlatıyor: 2017’de Türkiye’yi neler bekliyor?

Sözcü Gazetesi yazarı ünlü Astrolog Dinçer Güner, Kanal D’nin magazin programı Renkli Sayfalar’a konuk oldu. Güner, 2017 yılında astrolojik olarak Türkiye’yi nelerin beklediğini anlattı. İşte ayrıntılar...
Aralık 22, 2016
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Sözcü Gazetesi yazarı ünlü Astrolog Dinçer Güner, Kanal D’nin magazin programı Renkli Sayfalar’a konuk oldu. Güner, 2017 yılında astrolojik olarak Türkiye’yi nelerin beklediğini anlattı. İşte ayrıntılar...

Ünlü Astrolog Dinçer Güner, Kanal D'nin magazin programı Renkli Sayfalar'a konuk oldu ve 2017 yılında astrolojik olarak Türkiye'yi nelerin beklediğini anlattı.

Güner, “Geride bıraktığımız yıllarda çok zor bir dönemden geçtik. İstiyoruz ki 2017 daha güzel olsun, daha umutla geçirelim. Fakat iyi şeylerin olacağı gibi sıkıntıya sokacak ve bizi yorabilecek dönemler var. Astrolojik olarak yorumladığımız zaman bu biraz daha başlangıç hikayesi gibi. Yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın trendleri değişmeye başladı. Ekonomik anlamda düzen ve dengeler değişmeye başlayacak. 2017 yılını yeni dünya sistemine geçiş olarak değerlendiriyorum. Türkiye için ekonomik olarak tüketmeye değil, üretmeye yöneleceğimize işaret ediyor.”

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