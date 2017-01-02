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Yay – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 2, 2017
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2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Öğlene kadar iletişim dozu yüksek bir güne başlasanız da öğle saatleri iki saat sürecek bir Ay boşluğu nedeniyle enerjiler bir parça düşecektir.

Dolayısıyla kısa yolculuklar, yürüyüşler yapmak ve oksijenli ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir. Gece yarısından sonra nispeten daha yüksek enerjilere kavuşacağınız Ay Balık burcu konumu yaklaşsa da yine gergin açılar nedeniyle dinamik bir güne hazırlıklı olmanız gerekebilir. Ay’ın Kova burcundan geçişi iletişimsel olarak akıcı bir dönemde olduğunuzu belirlemektedir.

Burç Yorumları

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Yengeç
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