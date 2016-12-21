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Yay – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
Kadınlara özel spor programı
21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaşlarınız ve sosyal derneklerle ilgili çalışmalar yapabileceğiniz, organizasyonlar düzenleyebileceğiniz bir günü yaşıyor olabilirsiniz.

Arkadaşlıklarınızı belirleyen alanda uyumlu tavırlarla kendinizi mutlu hissetmek ve sosyal olmaya yönelmek isteyebilirsiniz. Toplumsal gruplar ve kurumlarda hem diplomatik tavırlarınız hem de birleştiren yapınız nedeniyle takdir toplayabilirsiniz. Aranan bir kişilik olabilirsiniz. Bir ay süresince maddi kaynaklarınız ve değer alanlarınız odağınızı oluşturacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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