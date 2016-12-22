Yay – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Ay’ın boşluk etkisi nedeniyle arkadaş gruplarınız ve dahil olduğunuz kulüplerle ilgili pek de derinden ilerlemek istemeyeceğiniz bir gün yaşanabilir.

Diğer taraftan kendi burcunuzda Venüs/Jüpiter kare açısı nedeniyle arkadaşlarınızın etkisiyle hovardalık ve haddinden fazla harcama durumuna dikkat etmeniz gerekebilir. Sizden daha tecrübeli ve olgun kişilerden destek ve tavsiye almanız da gerekebilir. Hayatınızın bundan sonraki akışında ilerlemeniz gereken yoldaki plan ve etkileri değerlendirebileceğiniz bir gökyüzü görünümüne sahipsiniz.