Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Yay – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Yay – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 22, 2016
Kadınlara özel spor programı
22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Ay’ın boşluk etkisi nedeniyle arkadaş gruplarınız ve dahil olduğunuz kulüplerle ilgili pek de derinden ilerlemek istemeyeceğiniz bir gün yaşanabilir.

Diğer taraftan kendi burcunuzda Venüs/Jüpiter kare açısı nedeniyle arkadaşlarınızın etkisiyle hovardalık ve haddinden fazla harcama durumuna dikkat etmeniz gerekebilir. Sizden daha tecrübeli ve olgun kişilerden destek ve tavsiye almanız da gerekebilir. Hayatınızın bundan sonraki akışında ilerlemeniz gereken yoldaki plan ve etkileri değerlendirebileceğiniz bir gökyüzü görünümüne sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Dinçer Güner anlatıyor: 2017’de Türkiye’yi neler bekliyor?
Yılbaşında hangi burca hangi hediyeler alınmalı?
Bağımsız ikili: Eski ve yeninin ahengi