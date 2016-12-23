Yay – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Yay burcunu bugün neler bekliyor?

Sezgilerinizin ve bilinçaltınızın derinliklerinden feyz alabileceğiniz bir gün yaşıyorsunuz. Ana hedefiniz aileniz ve aile büyüklerinizin sorunlarına eğilmek, manevi sorumluluk almak ve destek vermek olacak.

Aynı zamanda miras ve vergi konularıyla ilgili harekete geçmek gibi aileyi ilgilendiren konulara da yoğunlaşabilirsiniz. Zihinsel gücünüzün artacağı, bilgelik, cesaret, irade ve uzlaşma gibi erdemlerin hayatınızda daha fazla yer tutabileceği bir başlangıç yapabilirsiniz. Eğitim verme potansiyeline sahipsiniz. İdeal kavramları başkalarına aktarmakla yola çıkabilirsiniz.